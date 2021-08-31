В центре Чумакова назвали сроки создания вакцины против «дельта»-штамма COVID-19

Гендиректор центра Чумакова: вакцина против штамма «дельта» будет готова через год

Научный центр исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова может создать вакцину от «дельта»-штамма коронавируса через год. Об этом заявил в интервью Russia Today генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Он уточнил, что речь идет о создании нового препарата, а не о модификации уже существующей вакцины «КовиВак». В настоящее время центр работает с городской клинической больницей №40 в Коммунарке, в ближайшее время в ней планируется создание своего клинического отдела. Ученый также добавил, что препарат «КовиВак» имеет эффективность 80 процентов против штамма «дельта». В связи с этим он призвал россиян не откладывать вакцинацию.

Ишмухаметов также объяснил, что дефицит вакцины «КовиВак» вызван нехваткой производственных мощностей. В то же время глава центра имени М.П. Чумакова отметил, что с 1 октября объемы производства препарата удвоятся, будет производиться около 2,5 миллионов доз ежемесячно.

Ранее Национальный исследовательский институт (НИИ) имени А.А. Смородинцева Минздрава России анонсировал выход собственной вакцины от COVID-19. По словам директора института Дмитрия Лиознова, ученые намерены до конца года приступить к испытаниям, в которых будут участвовать добровольцы.