Россия
 
Последние новости
Минвостокразвития допустило создание города-миллионника на Дальнем Востоке
В Сербии заметили легкий танк на советском шасси
Пенсионерка выиграла 14 миллионов рублей в лотерею и раздала все деньги
Волочкова пожаловалась на национализм в своем коттеджном поселке
Молодые россияне полюбили влезать в долги
Пакистан не принял ни одного беженца из Афганистана
Зеленский встретится с министром обороны США в Пентагоне
Российский врач назвал необходимые перенесшим COVID-19 анализы
Глава Минвостокразвития рассказал о показателе «человеко-часов-радости»
Новости партнеров
Прослушать новость

В центре Чумакова назвали сроки создания вакцины против «дельта»-штамма COVID-19

Гендиректор центра Чумакова: вакцина против штамма «дельта» будет готова через год
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Научный центр исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова может создать вакцину от «дельта»-штамма коронавируса через год. Об этом заявил в интервью Russia Today генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

Он уточнил, что речь идет о создании нового препарата, а не о модификации уже существующей вакцины «КовиВак». В настоящее время центр работает с городской клинической больницей №40 в Коммунарке, в ближайшее время в ней планируется создание своего клинического отдела. Ученый также добавил, что препарат «КовиВак» имеет эффективность 80 процентов против штамма «дельта». В связи с этим он призвал россиян не откладывать вакцинацию.

Ишмухаметов также объяснил, что дефицит вакцины «КовиВак» вызван нехваткой производственных мощностей. В то же время глава центра имени М.П. Чумакова отметил, что с 1 октября объемы производства препарата удвоятся, будет производиться около 2,5 миллионов доз ежемесячно.

Ранее Национальный исследовательский институт (НИИ) имени А.А. Смородинцева Минздрава России анонсировал выход собственной вакцины от COVID-19. По словам директора института Дмитрия Лиознова, ученые намерены до конца года приступить к испытаниям, в которых будут участвовать добровольцы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
Иммунолог рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России
Оценена эффективность вакцин Pfizer и Moderna против «дельта»-штамма
ВОЗ оценит российскую вакцину «КовиВак»