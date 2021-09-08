Оперштаб: в Петербурге за сутки более чем вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19

Санкт-Петербург оказался на первом месте по числу новых случаев COVID-19, выявленных за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба.

По данным на 7 сентября в городе было зарегистрировано 626 новых случаев заражения коронавирусом. В среду, 8 сентября, число заболевших выросло на 1430. Таким образом, суточная заболеваемость в Петербурге выросла более чем в два раза.

Ранее стало известно, что в России за минувшие 24 часа выявили 18 024 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 065 904.