Россия
 
Последние новости
Маргарита Симоньян раскрыла подробности гибели главы МЧС Зиничева
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Подмосковье
В Китае встречу G7 по Афганистану назвали «заседанием ради заседания»
Кадыров рассказал о гибели главы МЧС Зиничева
Модели массово обвинили известного бизнесмена в сексуальных домогательствах
Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды
В МИД Германии рассказали о переговорах с талибами
Подаренную Сталиным квартиру в Москве продали за 160 миллионов рублей
Вместе с Зиничевым погиб оператор съемочной группы МЧС
Путину доложили о гибели главы МЧС
Новости партнеров
Прослушать новость

В Петербурге за сутки более чем вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19

Оперштаб: в Петербурге за сутки более чем вдвое выросла суточная заболеваемость COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Санкт-Петербург оказался на первом месте по числу новых случаев COVID-19, выявленных за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба.

По данным на 7 сентября в городе было зарегистрировано 626 новых случаев заражения коронавирусом. В среду, 8 сентября, число заболевших выросло на 1430. Таким образом, суточная заболеваемость в Петербурге выросла более чем в два раза.

Ранее стало известно, что в России за минувшие 24 часа выявили 18 024 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 065 904.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 18 024 новых случая коронавируса
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Мэр Москвы оценил вероятность введения новых коронавирусных ограничений