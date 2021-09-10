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Голикова озвучила число привитых от COVID-19 россиян

Вице-премьер Голикова: первую дозу вакцины получили 46,5 млн, полностью привились 39,8 млн
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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова озвучила журналистам число россиян, которые уже привились от COVID-19. По ее словам, первую дозу вакцины получили уже 46,5 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя — 39,8 миллиона», — сказала вице-премьер.

При этом 6 сентября Голикова сообщала, что порядка 46 миллионов жителей России получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, 39 миллионов из них полностью привились.

В России за последние сутки выявили 18 341 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 102 625. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504) и в Московской области (585). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (24).

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