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В России выявили 18 341 новый случай коронавируса

Оперштаб: в России выявили 18 341 новый случай коронавируса
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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 18 341 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 102 625. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 10 сентября.

18 341
случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Днем ранее в России выявили 18 380 заражений. Прирост составил 0,26 процента.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504) и в Московской области (585). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (15) и в Магаданской области (24).

За сутки умерли 789 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 191 165 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 17 121, общий — 6 357 272.

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