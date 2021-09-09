Оценена возможность прихода в Москву четвертой волны коронавируса

Приход четвертой волны коронавируса в Москву вполне вероятен. Таким образом высказался врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, реагируя на озвученный главой Департамента здравоохранения Алексем Хрипуном прогноз наступления новой вспышки COVID-19 в столице. Своим мнением на этот счет медик поделился в разговоре с «Лентой.ру»

Ранее глава Департамента здравоохранения заявил , что в конце сентября в Москву придет четвертая волна коронавируса. По его заверениям, московские власти научились быстро перепрофилировать медицинские учреждения под госпитали для пациентов с COVID-19. Это показал опыт предыдущих трех подъемов заболеваемости в Москве, отметил Хрипун. Он также заявил, что для перепрофилирования одной тысячи коек нужно около двух недель.

Москва справится, регионам нужна помощь

«В Депздраве больше оперативной информации, поэтому надо ориентироваться на их прогноз», — заявил Болибок, комментируя высказывание Хрипуна. По мнению врача аллерголога-иммунолога, в органах здравоохранения более тонкая и подробная информация, поэтому не доверять ей или пренебрегать не стоит.

«Я смотрю, что сейчас происходит по России с заболеваемостью, там мы вниз идем, а вот Москва оказалась на подъеме. Поэтому вполне возможно снова стартанет с очередной волной коронавируса, ну и дальше, как водится, эта волна разнесется по долам и весям», — заметил медик.

По его мнению, новых локдаунов в связи с наступлением четвертой волны коронавируса вводить не станут, поскольку сфера медицины уже успела подстроиться под новые реалии и сможет выдержать новую вспышку COVID-19. Однако он попросил обратить внимание на ситуацию в регионах. По его словам, там не хватает реанимационного оборудования, а также медицинского кислорода. Так как сейчас люди по большей части заражаются «дельта»-разновидностью коронавируса, который вызывает более тяжелое течение болезни, такая аппаратура в больницах жизненно необходима, заключил Болибок.

Ранее врач аллерголог-иммунолог назвал частоту, с которой возникают волны COVID-19, и определил факторы, влияющие на их появление. По его словам, в первую очередь скачки заболеваемости возникают из-за ослабевающего иммунитета у переболевших коронавирусом людей.