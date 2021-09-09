Иммунолог допустил локдаун из-за эпидемии гриппа в России

В России может случиться эпидемия гриппа, из-за чего в стране придется вводить локдаун. Это допустил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Ura.ru.

«Я думаю, что в сезоне 2021-2022 года будет волна гриппа. Не берусь прогнозировать, будет ли это новая пандемия по типу гонконгского гриппа 1968 года или обычная сезонная эпидемия, но люди будут болеть много и тяжело», — заявил Болибок.

Он добавил, что в стране два года почти не было гриппа — иммунная система людей отвыкла от этой вирусной инфекции, в связи с чем высока вероятность всплеска заболеваемости и введения в России локдауна.

Ранее инфекционист Никифоров предупредил о смертельном риске заражения гриппом и коронавирусом. Он объяснил, что исключить комбинацию двух вирусов поможет прививка от обеих инфекций. По словам инфекциониста, официальных данных о последствиях перекрестного заражения гриппом и COVID-19 в России пока нет.