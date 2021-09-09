Доктор Мясников рассказал о беспокойстве врачей из-за «исчезновения» гриппа

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что специалисты в разных странах мира обеспокоены «исчезновением» гриппа. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он рассказал, чем это может быть опасно.

«Мы знаем, что грипп — это опасная болезнь, от которой ежегодно умирает только официально — точнее, умирало до последнего года — 700 тысяч человек. На самом деле [эксперты] считают, что их миллионы, потому что далеко не все смертельные случаи гриппа регистрируются как грипп», — отметил он.

По словам Мясникова, с появлением коронавируса грипп в мире практически исчез. Как уточнил телеведущий, в США среди сотен тысяч тестируемых на грипп положительные результаты снизились на 90 процентов. «В Австралии, которая идет впереди нас на год, зима сейчас заканчивается, второй сезон идет без гриппа», — продолжил он.

Специалист предположил, что исчезновение гриппа может затруднить производство вакцин, так как у разработчиков будет мало материала. «Возрастает [беспокойство], насколько точно мы угадаем следующие мутации гриппа», — подчеркнул Мясников. В результате, по его мнению, это может привести к снижению коллективного иммунитета, который оберегает людей от тяжелых форм болезни.

Ранее Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил, что это вещество лучше усваивается при употреблении в таблетках.