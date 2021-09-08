Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил в эфире телеканала «Россия-1», что это вещество лучше усваивается при употреблении в таблетках, передает РИА Новости.

Специалист пояснил, что в основном витамины, присутствующие в продуктах, с пищей организм принимает эффективнее, чем те, что содержатся в витаминно-минеральном комплексе, однако есть такие, которые следует пить в уже подготовленном и таблетированном виде.

«Витамин D — это одно из небольших исключений. Его надо принимать беременным в обязательном порядке, пожилым, детям, взрослым», — подчеркнул Мясников. Он напомнил, что прием этого вещества необходим в случае лабораторно подтвержденного дефицита.

Врач заключил, что в небольших дозах витамин D содержится в печени трески, водорослях, морепродуктах и яйцах. Еще один способ его получить — это пребывание на солнце.

Ранее врач-эндокринолог Елена Жучкова предупредила, что переизбыток некоторых витаминов может нанести вред организму, причем достаточно серьезный. Среди таких веществ врач назвала жирорастворимые витамины А, D, Е, К, которые хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма. Например, избыток витамина D может привести к тошноте, рвоте, зуду кожи.

