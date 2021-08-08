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Названы опасные для здоровья витамины

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Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Переизбыток некоторых витаминов может нанести вред организму, причем достаточно серьезный. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Елена Жучкова.

По ее словам, поливитамины особой опасности для здоровья не представляют, потому что их составляющие сбалансированы с учетом суточной потребности. А бесконтрольных прием моновитаминов, часто содержащих одно или два вещества, опасен.

Среди таких веществ врач назвала жирорастворимые витамины А, D, Е, К, которые хорошо всасываются, но медленно выводятся из организма. Например, избыток витамина D может привести к тошноте, рвоте, зуду кожи. Избыток кальция в крови заканчивается отложением его в мягких тканях, почках, легких, сердце и кровеносных сосудах. Кроме того, чрезмерное количество витамина D в состоянии вызвать патологию плода и болезни костной системы у новорожденных.

Витамин А, если его принимать в несколько раз больше, чем нужно, вызывает тошноту, нарушение зрения, усталость, выпадение волос, головную боль, дисфункции сердца, почек, фиброз печени, может вести к деформации черепа и лица. Также фиксировались случаи тератогенного воздействия на плод, а у курильщиков повышается риск возникновения рака.

Гипервитаминоз Е встречается реже, но тоже вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта, чувство общей слабости, диплопию и головные боли. Витамин К в чрезмерных дозах приводит к распаду эритрцитов и анемии.

Существует опасность передозировки и у водорастворимых витаминов ((группа В, витамин С), но для этого нужны дозы, в десятки и сотни раз первышающие рекомендуемые.

Жучкова при выборе поливитаминов предложила обращать внимание на те, где указан процент содержания каждого от нормы потребления. Важно, чтобы он не превышал 50-100 процентов. При этом она подчеркнула, что даже прием витаминов «для профилактики» лучше сопроводить визитом к врачу.

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