Доктор Мясников оценил возможность мяса провоцировать рак

Врач и телеведущий Александр Мясников порассуждал о том, может ли употребление в пищу мяса навредить человеку. В своем Telegram-канале доктор также оценил, насколько опасно есть этот продукт в больших количествах, и рассказал, действительно ли он может провоцировать рак кишечника.

Мясников отметил, что мясо является жизненно необходимым продуктом, несмотря на то, что оно может оказывать негативный эффект на организм человека. Врач вспомнил, что некоторое время назад медики советовали есть мясо не чаще, чем раз в пару дней.

«Потом, в 2020 году [мы] полностью переменили отношение к мясу, как к продукту, провоцирующему инфаркты и инсульты. Оказывается, что все совсем и не так», — написал доктор. Он добавил, что мясо содержит много жизненно важных незаменимых элементов. При этом специалист подчеркнул, что веганам приходится восполнять дефицит этих веществ аптечными препаратами.

По словам телеведущего, онкологию провоцируют скорее обработанные продукты, включая колбасы, сосиски и ветчины. При этом мясо в естественном виде есть можно и нужно.

«Тут важна модель диеты в принципе. Если есть одно мясо в больших количествах — одна история. Если в рационе ему сопутствует достаточно овощей, фруктов, клетчатки, цельных зерен, рыбы — другая. Это [то], что медики называют здоровой диетой, и мясо в ней занимает свое незаменимое место», — пояснил врач.

Ранее Мясников заявил, что чрезмерное употребление красного мяса является одним из факторов риска рака кишечника.