Доктор Мясников назвал вызывающий рак кишечника продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал вызывающий рак кишечника продукт.

Специалист отнес к одному из факторов риска онкологического заболевания чрезмерное употребление красного мяса. «Это то самое пресловутое красное мясо: колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон», — сказал он. Также в этот список Мясников включил свинину, говядину и баранину.

По его словам, онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами.

Врач также отметил, что другими факторами риска рака кишечника являются наследственность и язвенный колит.

Ранее онколог и проктолог Елена Смирнова назвала три напитка, увеличивающих в два раза риск рака толстой кишки. По ее словам, онкологическое заболевание может развиться при постоянном употреблении соков, энергетиков и газировок.