Россия
 
Последние новости
Путин прояснил мотивы присвоения аэропорту Грозного имени Ахмата Кадырова
Появилось видео задержания ФСБ гражданина Украины в Туле
Российские врачи потеряли доход за продвижение лекарств
Немецкого журналиста удивил скромный прием Меркель в Киеве
Киевляне напомнили России о погибших в Донбассе украинцах
«Талибан» взял в осаду силы сопротивления
Глушаков захотел вернуться в сборную России
Названы способы ускорения интернета
Нехватка мигрантов в России обернулась ростом зарплат
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянам назвали три увеличивающих риск рака толстой кишки напитка

Онколог Смирнова: газировки, соки и энергетики увеличивают риск рака толстой кишки вдвое
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Постоянное употребление таких сладких напитков, как газировки, соки и энергетики, увеличивает риск раннего рака толстой кишки в два раза. Об этом на своей странице в Instagram сообщила российский онколог и проктолог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета.

Уточняется, что исследование проходило с участием женщин в течение 14 лет. У представительниц слабого пола, которые выпивали более 0,5 литра названных напитков ежедневно, в два раза чаще встречался рак толстой кишки, отметила медик.

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

По ее словам, риск возрастает почти на треть, если сладкие напитки на регулярной основе употребляет подросток. Кроме того, риск не снижается, если человек продолжает их пить и во взрослом возрасте. Так, пагубное влияние сладких напитков можно объяснить увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки, добавила Смирнова.

«Касается ли все это домашнего компота? Американцы обычно не пьют этот напиток, поэтому о нем ни слова в исследовании. Но я думаю, касается, если вы кладете туда много сахара», — заключила медик.

Ранее врач-онколог Иван Карасев назвал любимую еду умерших от рака кишечника пациентов. Он сослался на исследование ученых американского Института онкологии Дана-Фарбер. Стало известно, что вызывающие рак повреждения ДНК связаны с употреблением большого количества красного мяса. При этом потребление птицы или рыбы на этот показатель не влияло, равно как и воздействие каких-либо иных факторов, связанных с образом жизни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онколог рассказал о любимой еде умерших от рака кишечника пациентов
ВОЗ предсказала исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия
Мясников назвал провоцирующий рак популярный продукт