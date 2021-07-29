Онколог рассказал о любимой еде умерших от рака кишечника пациентов

Российский врач-онколог Иван Карасев назвал любимую еду умерших от рака кишечника пациентов. Об этом он написал в своем Instagram.

Он сослался на исследование ученых американского Института онкологии Дана-Фарбер. После анализа ДНК образцов нормальной и опухолевой ткани 900 пациентов с колоректальным раком они обнаружили алкилирующие мутационные сигнатуры в клетках толстой кишки. Выяснилось, что эти вызывающие рак повреждения ДНК связаны с употреблением большого количества красного мяса. При этом потребление птицы или рыбы на этот показатель не влияло, равно как и воздействие каких-либо иных факторов, связанных с образом жизни.

Было подсчитано, что у пациентов с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК риск смерти от колоректального рака оказался на 47 процентов выше.

Ранее Карасев раскрыл причины, которые чаще всего приводят к развитию рака. По его словам, основными факторами заболевания становится острое физическое и эмоциональное истощение организма. Карасев отметил, что для человека необходим восьмичасовой сон, также важно несколько раз в день есть, не забывая о завтраке. При этом не стоит переедать вредной пищи.

В мае онколог также порекомендовал придерживаться здорового питания, чтобы снизить риск возникновения рака. Он заявил, что можно включить в рацион такие продукты, как чеснок, брокколи, обычная, цветная и брюссельская капуста. В перечень также вошли льняное семя с лигнанами в составе, грибы, морские водоросли с их кислотами и цитрусовые.

