Россиянам назвали смертельную опасность грыжи

Запущенная грыжа может быть смертельно опасной, заявил хирург первого хирургического отделения Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России Никита Коптеев. Его слова передает портал «Доктор Питер». Он добавил, что легкомысленное отношение к заболеванию чревато серьезными последствиями.

Специалист рассказал, что существуют разные виды грыжи — врожденная и приобретенная. Он подчеркнул, что единственный способ лечения — операция, но если вовремя не обратиться к врачу, возможно опасное осложнение — ущемление.

«В экстренном случае речь идет, в первую очередь, о спасении жизни, а уж потом о том, как поступить с самой грыжей. Иногда приходится сначала спасать, а потом, после выздоровления, оперировать повторно, исправляя дефект», — сказал Коптеев. По его словам, иногда для операции на грыже есть противопоказания, например беременность или онкологическое заболевание.

В лечении грыж, по его словам, много тонкостей. Нужно носить бандаж, а также сбрасывать лишний вес, иначе повышается риск развития рецидива грыжи. «Даже курение может спровоцировать рецидив. Никотин настолько "встраивается" в обменные процессы, что организм начинает жить по-другому», — пояснил хирург.

Ранее заведующий поликлиникой «Медицинский город» радиолог Станислав Ракитин назвал привычки, которые могут спровоцировать рак. По его словам, наиболее опасными привычками являются курение и алкоголь.