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Российский онколог назвал неожиданную причину рака груди

Онколог Карасев: спровоцировать рак груди может высокий уровень холестерина
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Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / globallookpress.com

Высокий уровень холестерина в крови может спровоцировать рак груди. Такую неожиданную причину назвал старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев в своем Instagram.

Он отметил, что опирается на исследование американских ученых. По их данным, холестерин также связан с повышенным риском других онкологических заболеваний.

«Раковые клетки, выживающие при метастазировании, обладают механизмами устойчивости к стресс-индуцированной гибели. Для развития такой способности необходим холестерин», — цитирует Карасев слова американского исследователя Дональдна Макдоннелла.

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Российский онколог подчеркнул, что исследование в очередной раз показывает, насколько важно контролировать уровень холестерина в крови и при необходимости поддерживать его диетой или лекарствами.

Ранее онколог и проктолог Елена Смирнова назвала три напитка, увеличивающих в два раза риск рака толстой кишки. По ее словам, онкологическое заболевание может развиться при постоянном употреблении соков, энергетиков и газировок.

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