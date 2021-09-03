Российский онколог назвал неожиданную причину рака груди

Высокий уровень холестерина в крови может спровоцировать рак груди. Такую неожиданную причину назвал старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев в своем Instagram.

Он отметил, что опирается на исследование американских ученых. По их данным, холестерин также связан с повышенным риском других онкологических заболеваний.

«Раковые клетки, выживающие при метастазировании, обладают механизмами устойчивости к стресс-индуцированной гибели. Для развития такой способности необходим холестерин», — цитирует Карасев слова американского исследователя Дональдна Макдоннелла.

Российский онколог подчеркнул, что исследование в очередной раз показывает, насколько важно контролировать уровень холестерина в крови и при необходимости поддерживать его диетой или лекарствами.

Ранее онколог и проктолог Елена Смирнова назвала три напитка, увеличивающих в два раза риск рака толстой кишки. По ее словам, онкологическое заболевание может развиться при постоянном употреблении соков, энергетиков и газировок.