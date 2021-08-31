Россиянам рассказали о первом признаке инфаркта и инсульта

Чтобы не пропустить развивающийся инфаркт или инсульт, стоит обратить внимание на свое состояние, которое можно спутать с признаками усталости или возрастным недомоганием. Об этом россиянам рассказал доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, врач-терапевт Дмитрий Карпенко, передают «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, при развитии инфаркта или инсульта люди отмечают покалывание в теле, которое может сопровождаться онемением. Многие жалуются на слабость или онемение лица, руки или ноги, как правило, с одной стороны.

Также могут начаться проблемы с ходьбой и равновесием, внезапная спутанность сознания, очень сильная головная боль. Все эти признаки указывают на необходимость обращения к врачу.

Ранее россиянам рассказали, что небольшой ишемический инсульт может маскироваться под головную боль. По словам главного врача НИИ клинической и экспериментальной радиологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Екатерины Кобяковой, в этом случае человек будет иметь сложности с определением, где именно возникла боль. При небольшом инсульте человек испытывает мышечную слабость и любое движение будет даваться ему с трудом. Кроме того, такое состояние сопровождается апатией, головокружением, повышением артериального давления и нарушением памяти. Медик указала, что головные боли также могут указывать на доброкачественные и злокачественные опухоли головного мозга.