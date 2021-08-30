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Российский врач раскрыла симптомы смертельно опасной боли головы

Российский врач Екатерина Кобякова: инсульт может маскироваться под головную боль
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Фото: Pixabay.com

Небольшой ишемический инсульт может маскироваться под головную боль, раскрыла главный врач НИИ клинической и экспериментальной радиологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина Екатерина Кобякова, пишут «Аргументы и факты».

По словам российского врача, в этом случае человек будет иметь сложности с определением, где именно у него возникла боль. При небольшом инсульте человек испытывает мышечную слабость, опасность. Любое движение будет даваться с трудом. Все это сопровождается апатией, головокружением, повышением артериального давления и нарушениями памяти.

Специалист напомнила, что кроме этого, головные боли могут свидетельствовать о доброкачественных и злокачественных опухолях головного мозга. «Многие опухоли головного мозга проявляются утренними головными болями», — отметила медик.

При появлении симптомов смертельного заболевания, таких как проблемы с речью, слухом, обонянием и вкусом, нарушении координации движений, тошноты и рвоты, нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасный тип головной боли, который может указывать на аневризму сосудов головного мозга и даже привести к смерти. Если возникает ощущение, что голова буквально разрывается, то человек находится под угрозой.

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