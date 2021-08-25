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В Роспотребнадзоре назвали частые последствия коронавируса

Роспотребназдор обратил внимание на когнитивные нарушения после COVID-19
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пациенты после перенесенной коронавирусной инфекции жалуются на снижение когнитивных способностей. Об этом РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она обратила внимание, что частыми жалобами являются проблемы с концентрацией внимания, быстротой принятия решений, отмечают повышенную забывчивость, рассеянность, сонливость, заторможенность. При этом, добавила она, такие симптомы исчезают по мере восстановления организма, но бывают случаи, когда проявления длятся месяцами. «Все зависит от конкретного человека, от того, какие у него были сопутствующие заболевания», — объяснила эксперт.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала последствия перенесенного коронавируса, которые требуют срочного обращения к врачу для оценки вреда, нанесенного здоровью. «Ухудшается память, в голове появляется "туман", когнитивные функции снижаются. Это повод насторожиться. Также свидетельствовать о проблемах могут частые головные боли, неспособность сосредоточиться», — сказала она. Медик подчеркнула, что при этих симптомах следует незамедлительно обратиться к невропатологу, поскольку поражения могут быть более значительными, чем кажутся.

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