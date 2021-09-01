Онколог оценил вероятность заболеть раком из-за воздуха в квартире

Вероятность заболеть раком из-за вредных веществ в воздухе квартиры минимальна, так как в таких помещениях просто нет химии, которая могла бы настолько навредить здоровью. Об этом заявил онколог, доктор медицинских наук Михаил Бяхов, передает «Вечерняя Москва».

Онколог объяснил, что веществ, вызывающих рак, много, однако вероятность заболеть зависит от их концентрации и длительности влияния на организм.

«Далеко не все вещества могут вызвать онкологию в тех концентрациях, в которых они находятся в природе. И я бы не утверждал, что, если в магазине есть эти вещества, люди будут болеть раком. Посещая магазин, они не заболеют онкологией от той концентрации, которые там есть», — сказал он, отметив, что сельское население из экологически чистых регионов тоже болеет раком.

Так Бяхов оценил заявление ученых из США, которые нашли вредные вещества, вызывающие онкологические заболевания, в магазинах, офисах и жилых помещениях. Самые высокие концентрации ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) зафиксировали в магазинах ковров.