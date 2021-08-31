В воздухе квартир и школ нашли вызывающие рак вещества

Воздух, которыми люди дышат дома, в школах и на рабочем месте, может быть загрязнен вредными химическими веществами, такими как ПФАС. К такому выводу пришли ученые Род-Айлендского университета в США, которые опубликовали результаты научной работы в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Исследователи прикрепили пробоотборники из полиэтиленовых листов к потолкам девяти комнат детского сада с ковровым покрытием, одного дома, кладовой магазина верхней одежды в Калифорнии, а также проанализировали содержание ПФАС в воздухе двух лабораторий, пяти офисов, одной классной комнаты, одного складского помещения и одного лифта в Университете штата Род-Айленд. Кроме того, специалисты изучили воздух в двух ковровых магазинах в Род-Айленде. ПФАС были найдены в воздухе почти во всех местах.

В нескольких комнатах детского сада и помещениях университета концентрация вредных химических веществ в воздухе была выше, чем в складском помещении магазина верхней одежды, где было полно курток и снаряжения, обработанных ПФАС. Самые высокие концентрации были обнаружены в магазинах ковров. Это объясняется тем, что ПФАС раньше использовали в составе средств для защиты ковров от воды и загрязнений.

По словам ученых, кроме ковров существует еще много других продуктов, которые могут выделять летучие ПФАС в воздух помещения, включая одежду, обувь, строительные изделия и мебель.

ПФАС вызывают широкий спектр серьезных проблем со здоровьем, от рака до бесплодия и проблем с иммунной системой. Все эти вещества либо чрезвычайно устойчивы в окружающей среде, либо распадаются на стойкие токсичные соединения.