Ученые назвали неожиданную причину наркомании у детей

Дети, которые рано поступают в первый класс, с большей вероятностью будут плохо учиться, а в юности начнут страдать от наркомании или алкоголизма, пишет Daily Mail.

Британские ученые Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве со шведскими коллегами из Каролинского института и Университета Эребру пришли к выводу, что дети, появившиеся на свет летом, и являющиеся самыми маленькими в классе, страдают от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Они, скорее всего, будут показывать плохие результаты в обучении и социализации. Специалисты связывают это с неготовностью таких первоклассников к школе, а также трудностями в адаптации. К примеру, ребенка могут не принять сверстники, так как он почти на год отстает от своих одноклассников. По словам исследователей, раннее развитие иногда вредит ребенку.

«На ранних этапах детства год — это значительная разница с точки зрения зрелости, поведения и когнитивных способностей», — объяснил один из авторов научной работы Джонна Кунци.

Исследователи изучили данные около 300 тысяч шведов, появившихся на свет с 1990 по 1997 год. За всеми добровольцами наблюдали с рождения до 23-летнего возраста. Исследование позволило выявить неожиданную причину наркомании у детей.

Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности имели 23-процентный риск злоупотребления психоактивными веществами, 12-процентный риск неуспеваемости. Дети без такого диагноза почти в два раза реже поддавались наркотикам или алкоголю (14 процентов), на 17 процентов чаще страдали депрессией. При этом «летние дети» во взрослом возрасте были меньше подвержены депрессии.

Исследователи добавили, что результаты научной работы верны не для всех стран, так как в государствах функционируют разные системы образования.