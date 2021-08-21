Россиянам назвали способы спасти аккумулятор телефона от быстрого износа

Чтобы предотвратить быстрый износ аккумулятора телефона россиянам не стоит заряжать его в некомфортных условиях, заявили эксперты, пишет RT.

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Как объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, температура воздуха должна быть средней, нельзя заряжать телефон при сильном холоде или жаре. Некоторые люди зимой носят телефон в кармане верхней одежды, а заряжают его от внешнего аккумулятора. Чтобы аккумулятор прослужил дольше, лучше это делать в помещении. Заряжать гаджеты можно полностью или частично. «Батарейки не любят перегрев, соответственно, если вы используете, например, быструю или очень быструю зарядку, то аккумулятор может частично перегреваться», — перечислил он способы спасения телефона.

Быстрая зарядка только вредит технике. Специалист посоветовал отключить эту функцию или готовиться к снижению 20-25 процентов емкости аккумулятора, его замене.

Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков подчеркнул, что современные телефоны позволяют заряжать их в течение дня. По его словам, нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки. После активного года использования, добавил эксперт, различные характеристики аккумулятора падают. В этом случае можно заменить его. «Он не будет на 100 процентов таким же, каким был оригинальный с поставкой нового смартфона, при этом на какое-то время будет улучшение технических характеристик», — добавил специалист.

Ранее начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин отметил, что аккумулятор смартфона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, заряд лучше поддерживать на уровне 30-85 процентов.