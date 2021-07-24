Назван способ продлить жизнь аккумулятора смартфона

Аккумулятор смартфона не рекомендуется долго держать в разряженном состоянии, заряд лучше поддерживать на уровне 30-85 процентов, тогда он будет служить дольше. Об этом сообщил начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин в беседе с РИА Новости.

По его словам, этот режим дает минимальный износ элемента питания. Эксперт посоветовал не разряжать аккумулятор менее, чем на 30 процентов, поскольку «длительное нахождение в разряженном состоянии снижает его ресурс», а также заряжать устройство регулярно, не дожидаясь его разрядки: «чем больше перерывы, тем выше скорость износа».

Кроме того, не рекомендуется долго держать смартфон подключенным к зарядному устройству после достижения полной зарядки. «Встроенный контроллер не допустит аварийного превышения заряда, но на ресурс аккумулятора в целом это повлияет негативно», - пояснил Верещагин.

Эксперт добавил, что Li-ion аккумуляторы более устойчивы к нагреву, при этом «не любят даже начальных минусовых температур». Сочетание минусовой температуры воздуха и низкого или, еще хуже, нулевого, заряда считаются самыми опасными условиями для долговечности аккумулятора.

Ранее директор Института информационных технологий Университета «Синергия» Станислав Косарев сообщил, что Bluetooth и уведомления могут серьезно сократить время работы смартфона. Эксперт раскрыл настройки, которые могут негативно влиять на время автономной работы телефона. В первую очередь к ним относятся функции геолокации, бесконтактной оплаты и Bluetooth. Специалист заметил, что при отсутствии сетевого подключения Wi-Fi устройство будет постоянно искать доступную интернет-точку, тем самым сажая запасы аккумулятора.