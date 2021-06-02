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iPhone 13 получит улучшенный аккумулятор

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Фото: Luis Cortes / Reuters

Apple готовит к выпуску смартфон с рекордным аккумулятором. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Медиа ссылается на отчеты китайских источников. Согласно слухам, американская компания не отказалась от планов представить будущей осенью четыре смартфона — iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Сообщается, что младшая модель iPhone 13 mini получит аккумулятор емкостью 2406 миллиампер-часов, тогда как актуальная модель 12 mini имеет батарею на 2227 миллиампер-часов.

Также известно, что улучшенные батареи будут иметь 6,1-дюймовые iPhone 13 и 13 Pro — емкостью 3095 миллиампер-часов. Для сравнения, текущие iPhone 12 и 12 Pro вышли с аккумулятором емкостью 2815 миллиампер-часов. Наконец, если iPhone 12 Pro Max оснастили батареей емкостью 3687 миллиампер-часов, то его преемник — iPhone 13 Pro Max — получит аккумулятор на 4325 миллиампер-часов.

Таким образом, емкость аккумуляторов Phone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max увеличится на 8, 10 и 18 процентов соответственно по сравнению с актуальными устройствами Apple. Увеличение емкости положительно повлияет на автономность девайсов.

По словам журналистов, оснащение смартфонов улучшенными аккумуляторами необходимо, так как многие пользователи устройств серии iPhone 12 жаловались на снижение автономности. Это может быть вызвано наличием OLED-дисплеев и внедрением поддержки 5G.

В конце мая знакомые с планами Apple источники рассказали, что все новые смартфоны Apple получат улучшенные камеры с функцией сдвига матрицы. На текущий момент подобная опция доступна только в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

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