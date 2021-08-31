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Российский онколог рассказала об указывающем на рак легких кашле

Онколог заявила, что длительный и изнуряющий кашель может свидетельствовать о раке легких
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Фото: Unsplash

Длительный и изнуряющий кашель может оказаться признаком рака легких. Об этом рассказала российский врач-онколог Александра Логинова на своей странице в Instagram.

По ее словам, зачастую в самом начале заболевания сухой кашель практически не приносит дискомфорта. Однако при прогрессировании болезни он может стать приступообразным, надрывистым и приглушенным. Это обусловлено гиперреактивностью легких, а также говорит о повреждении их структуры.

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«В дальнейшем кашель при раке легких может носить даже судорожный характер», — добавила врач.

Она отметила, что приступы могут возникать в основном в ночное время и сопровождаться рвотой. Кроме того, после приступов больные могут потерять сознание. Онколог рекомендовала обратить внимание на отхождение густой мокроты ночью и по утрам и появление капелек или прожилок крови. В этом случае стоит обратиться к специалисту, заключила Логинова.

Ранее врач-онколог Александр Серяков перечислил шесть ранних признаков рака крови. По его утверждению, лейкоз можно распознать по общей симптоматике, которую называют синдромом интоксикации. В него входит снижение веса — более чем на десять процентов за полгода.

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