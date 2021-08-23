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Российский онколог назвал шесть ранних признаков рака крови

Онколог Серяков: кожный зуд, температура и ночная потливость могут быть симптомами лейкоза
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Врач-онколог, гематолог, лучевой терапевт, доктор медицинских наук Александр Серяков в беседе с журналистами портала «Доктор Питер» перечислил шесть ранних признаков рака крови.

По его словам, лейкоз можно распознать по общей симптоматике, которую называют синдромом интоксикации. В него входит снижение веса — более чем на десять процентов за полгода.

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Российский онколог отметил, что этот синдром включает сильную ночную потливость, из-за которой приходится менять спальную одежду или простынь.

Также Серяков назвал кожный зуд и повышение температуры тела до 38 градусов и выше одним из симптомов лейкоза.

Кроме того, обратиться к онкологу стоит, если у человека есть проблемы со слизистой. В их число входят кровотечения десен и маточные кровотечения, а также визуально увеличенные периферические лимфатические узлы.

Врач отметил, что в России фиксируется медленный рост заболеваемости лейкозом из-за старения населения, радиационного загрязнения и наличия вредных химических веществ в окружающей среде и продуктах.

Ранее онколог Рустем Топузов назвал ранние симптомы рака желудка. По его словам, о заболевании могут свидетельствовать тошнота и рвота после еды, а также появление ощущения кома в нижнем отделе пищевода.

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