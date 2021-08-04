Онколог назвал признаки рака желудка на ранней стадии

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ имени И.И. Мечникова онколог-хирург Рустем Топузов рассказал порталу «Доктор Питер» о ранних симптомах рака желудка.

По словам эксперта, при данном онкологическом заболевании может наблюдаться тошнота и рвота после приема пищи, нарушение прохождения еды и появление ощущение кома в нижнем отделе пищевода. Также у человека могут измениться вкусовые пристрастия.

Другим симптомом рака желудка являются желудочные кровотечения. Кровь переваривается вместе с едой, изменяется цвет кала — он становится черным. Топузов отметил, что в таком случае речь идет уже о тяжелом состоянии, когда требуется срочная госпитализация в больницу.

Ранее врач-колопроктолог больницы №9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый назвал способ самостоятельно вычислить рак кишечника. По его словам, у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов.