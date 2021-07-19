Врач назвал способ самостоятельно вычислить рак кишечника до симптомов

Врач-колопроктолог больницы №9 Санкт-Петербурга Анатолий Недозимованый назвал способ вычислить рак кишечника до симптомов самостоятельно. Об этом говорится на портале «Доктор Питер».

По его словам, на ранних стадиях заболевание практически никак себя не проявляет. Однако у такой опухоли есть особенность — она начинает необильно кровоточить задолго до появления первых симптомов.

К таким признакам специалист относит кровотечения при дефекации разной степени выраженности, слизь в стуле, ощущение инородного тела в заднем проходе, расстройства дефекации. При этом врач отметил, что многие не обращают внимание на эти признаки, объясняя это геморроем. «Даже эти первые симптомы — показатель уже давно развивающегося онкологического процесса», — пояснил врач.

Специалист посоветовал для раннего выявления болезни ежегодно сдавать иммунохимический тест на скрытую кровь. В случае, если он будет положительным, нужно сделать ФКС.

Ранее врач-дерматолог Екатерина Вертиева раскрыла признак рака, характерный для мужчин. По ее словам, на волосистой части головы, особенно у мужчин почти без волос, могут появляться обширные очаги розового цвета, которые могут чесаться или шелушиться на поверхности. Специалист также отмечает, что подобные очаги могут быть изъязвленными или кровоточить.