Врач рассказал о способе увидеть проблемы со здоровьем по лицу

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал о внешних изменениях на лице, которые могут оказаться симптомами заболеваний. Этим он поделился с «Российской газетой».

Так, красные прожилки в глазах могут указывать на нервное истощение, а желтые склеры — на проблемы с печенью. Бледно-розовая окраска участка вокруг глаз часто сопутствует заболеваниям мочевого пузыря или предстательной железы, а темные круги под глазами или мешки говорят о вероятной болезни почек.

Следует обратиться к врачу, если на губах появилась синева. Медик пояснил, что это является характерным симптомом нарушений сердечно-сосудистой системы.

Карасев уточнил, что следует насторожиться при любом необъяснимом изменении цвета лица. Например, бледность часто сопутствует анемии, а желтоватый оттенок — о болеющей печени.

Ранее кардиолог Сергей Иванов призвал отслеживать появление отеков. «Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения», — предупредил специалист. По его словам, отек ног, который образуется к вечеру, может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Иванов порекомендовал россиянам регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.