Невролог предупредил о смертельной ошибке при головных болях

Врач-невролог и остеопат Александр Евдокимов напомнил, что головная боль может быть симптомом серьезного заболевания. Привычка заедать малейшее недомогание обезболивающими может не только навредить здоровью, но и привести к смерти, рассказал он «Пятому каналу».

«Важно помнить, что это всего лишь симптом, за которым могут стоять смертельно опасные заболевания. Боль может появляться и в предынсультном состоянии, и при гипертоническом кризе. И если такую головную боль глушить лекарственными препаратами, то это может привести к серьезным последствиям вплоть до летального исхода», — предупредил врач.

Евдокимов добавил, что с головными болями, которые вызывают беспокойство, не стоит бороться самолечением. При возникновении нехарактерной прежде острой боли следует обратиться к специалисту. Боль может быть вызвана перенапряжением или мигренью, если не каким-либо иным заболеванием, выявить которое сможет только врач.

Ранее невролог городской клинической больницы №17 города Москвы Инесса Колчу рассказала, к чему приводит бесконтрольный прием обезболивающих препаратов. Она назвала основные признаки мигрени и напомнила, что иногда голова может болеть от недостатка кислорода, духоты, переохлаждения, перегрева, переедания или голода, похмелья, долгой работы или отсутствия сна.