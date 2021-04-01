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Врач объяснила головные боли весной

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Головные боли с приходом весны могут возникать по нескольким причинам. Их в разговоре с «Москва 24» назвала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

«Не так давно у нас начались солнечные дни. Многие наши пациенты жаловались на спазмы сосудов, на головные боли, на мигрени», — объяснила она.

По ее словам, в первую очередь голова начинает болеть из-за реакции организма на смену сезонов. Это выражается через обострение хронических заболеваний, а мигрени и головные боли сигнализируют об уже имеющихся проблемах с сосудами, в том числе о вегетососудистой дистонии (ВСД).

Еще одна причина обострения болезней — это нехватка витаминов В и D. Из-за этого сосуды ослабевают, происходит спазм. «Это авитаминоз ухудшает состояние человека с ВСД», — добавила врач, посоветовав россиянам пить витамины, следить за иммунитетом и состоянием ЖКТ.

Ранее терапевты Ирина Ярцева и Лариса Алексеева рассказали, что головные боли часто возникают на фоне стресса, перенапряжения, недосыпа. Иногда это может быть следствием повышенного давления, переохлаждения, долгой работы за компьютером, курения, употребления алкоголя, энергетиков, нездоровой пищи, изменения погоды и резких перепадов температуры.

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