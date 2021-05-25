Названы ранние симптомы образования тромбов

Европейское агентство лекарственных средств назвало ранние симптомы образования тромбов. Об этом сообщает Express.

Так, тревожными признаками, по словам специалистов, являются одышка, боль в груди, долго не проходящая боль в животе, отек конечности, сильные и продолжительные по времени головные боли, а также помутнение зрения. При обнаружении этих симптомов эксперты порекомендовали обратиться за медицинской помощью.

Ранее кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев сообщил, что самостоятельно определить образование тромба в правой или левой коронарной артериях можно по боли, которая отдает в руку. По его словам, симптоматика тромбоза схожа с симптоматикой инфаркта миокарда.