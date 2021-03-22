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Россиянам назвали способ самостоятельно определить образование тромба

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Самостоятельно определить образование тромба в правой или левой коронарной артериях можно по боли, которая отдает в руку. Такой способ назвал кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал «Звезда».

«Боль может быть самого разного проявления. И отдает она в левую руку. Как правило, в левое плечо, отдает в область левой лопатки», — сказал врач.

По его словам, симптоматика тромбоза схожа с симптоматикой инфаркта миокарда. Из-за дефицита притока крови и кислородного обогащения боль может возникать не только в руке, но также в ноге или каком-то другом органе.

Возникнуть тромбоз может в любом возрасте, отметил Хорошев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что заразившиеся коронавирусом пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями рискуют получить инфаркт или инсульт, так как инфекция влияет на свертываемость крови. По его словам, перенесшие COVID-19 люди с болезнями сердца должны обратиться к врачу для корректировки своей терапии.

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