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Глава Минздрава предупредил о риске инфаркта и инсульта из-за COVID-19

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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Заразившиеся коронавирусом пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями рискуют получить инфаркт или инсульт, так как инфекция влияет на свертываемость крови. Об этом предупредил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Перенесенное заболевание часто вызывает изменение свертывающей системы крови и может приводить к острым нарушениям, в частности инфарктам миокарда и инсультам», — сказал министр.

По его словам, перенесшие COVID-19 люди с болезнями сердца должны обратиться к врачу для корректировки своей терапии.

Ранее генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов говорил, что сердечно-сосудистые заболевания в в шесть раз увеличивают вероятность госпитализации при коронавирусной инфекции и в 12 раз — риск смерти. По сравнению с гриппом возможность инфаркта миокарда при коронавирусе увеличивается в два-три раза, инсульта — в шесть-семь раз. Также существует опасность тромбоза, миокардита, аритмии и сердечной недостаточности.

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