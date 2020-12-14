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Врач рассказала о более тяжелых последствиях COVID-19 для организма

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Осложнения у больных COVID-19 становятся тяжелее по сравнению с началом пандемии, пациенты хуже переносят болезнь. Об этом «Комсомольской правде» рассказала заведующая реанимации республиканской инфекционной больницы в Махачкале Джамиля Амирханова.

По ее словам, раньше самым распространенным осложнением была гипоксия, сейчас ситуация усложнилась. «Коронавирус стал более смертельным. Стали намного тяжелее осложнения на головной мозг, в разы участились инфаркты, инсульты», — сказала врач.

Она отметила, что вначале одним самых страшных последствий COVID-19 считалась тромбоэмболия. Теперь справляться с этой проблемой приходится изощреннее, медики отказываются от некоторых антибиотиков, повышающих риск образования тромбов, прибегают к гормональной терапии и антикоагулянтам, которые разжижают кровь.

Амирханова добавила, что самыми сложными пациентами становятся те, кто занимался самолечением, пил «тяжелые» лекарства по совету знакомых. После неразумного приема антибиотиков врачам остается мало вариантов для лечения таких больных. «Все было бы совсем грустно, но, к счастью, прогрессируют и методы лечения», — заключила она.

Ранее заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов предупредил россиян, что коронавирус вызывает множество осложнений, например, на сердце. Начинается тромбоз, миокардит, развивается инфаркт миокарда.

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