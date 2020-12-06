Глава Минздрава предупредил об осложнениях от антибиотиков при COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об опасности приема антибиотиков с первого дня заражения коронавирусом. О рисках такой практики он предупредил РИА Новости.

По его словам, употребление антибиотиков в начале заболевания ведет к формированию осложнений. Так, при подтверждении инфицирования коронавирусом необходимо следовать современным рекомендациям по лечению COVID-19, а в них прием этих препаратов на ранних стадиях не предусмотрен.

«Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом. По антибиотикам, которые используются в амбулаторной сети — они поступили, я сегодня проверял», — заверил глава Минздрава.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что проводить профилактику COVID-19 с помощью антибиотиков недопустимо, потому что их можно назначать только при бактериальных осложнениях новой инфекции. Антибиотики могут вызывать нежелательные побочные реакции, как нетяжелые, например нарушение стула, так и угрожающие жизни, в том числе анафилактический шок.

За последние сутки в России число зараженных коронавирусом снова побило рекорд: COVID-19 выявили у 28 782 человек. Общее число инфицированных за время эпидемии в стране составило 2 431 731. Всего вылечились 1 916 396 зараженных COVID-19, умерли — 42 684.