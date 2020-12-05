Россиян предупредили о недопустимости профилактики COVID-19 антибиотиками

Проводить профилактику COVID-19 с помощью антибиотиков недопустимо, потому что их можно назначать только при бактериальных осложнениях новой инфекции. Об этом россиян предупредил главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передает ТАСС.

Специалист объяснил, что антибиотики не действуют ни на какие вирусы. Кроме того, у микроорганизмов может появиться устойчивость к ним.

Авдеев добавил, что антибиотики могут вызывать нежелательные побочные реакции, как нетяжелые, например нарушение стула, так и угрожающие жизни, в том числе анафилактический шок. По его словам, один из частых побочных эффектов — диарея, которая может привести к воспалению кишечника. Ей подвержены пожилые пациенты, получавшие антибиотики широкого спектра, отметил медик.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России наблюдается дефицит некоторых лекарств для пациентов с коронавирусом, поэтому рассматривается возможность наладить их поставки из-за рубежа. По словам министра, в большинстве регионов пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, начали обеспечивать нужными препаратами, но в некоторых субъектах не хватает противовирусных лекарств.