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В России продлили выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские власти продлили на январь выдачу бесплатных лекарств заболевшим коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости. Такое решение поддержали в правительстве.

Пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, лекарственные препараты будут предоставляться за счет средств из бюджета. Министр выразил надежду на то, что комплекс принимаемых мер в итоге приведет к снижению числа зараженных.

За последние сутки в России число зараженных коронавирусом снова побило рекорд: COVID-19 выявили у 28 782 человек в 85 регионах. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (7993), Санкт-Петербурге (3726), Московской области (1246).

Пульмонолог Александр Карабиненко в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что вирусом так или иначе могут заразиться все россияне. По его словам, распространение коронавируса происходит по большей части из-за бессимптомных носителей. Карабиненко добавил, что при помощи вакцинации можно будет избежать тяжелых случаев заболевания, но не избавиться от вируса совсем.

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