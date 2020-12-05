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Рекордное число заболевших коронавирусом в России не сочли критичным

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Число выявленных в России случаев коронавируса, которое в очередной раз обновило рекорд, не является критичным. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач страны, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Он считает, что ситуация может исправиться за счет ношения масок и вакцинации, передает РИА Новости.

«То число [случаев коронавируса], которое сегодня выявлено, конечно, это не катастрофическая цифра, и течение заболеваемости я бы назвал умеренным с нарастанием», — прокомментировал он и напомнил, что вакцинация в Москве уже началась. Сейчас ее могут получить учителя, сотрудники городских служб и работники медицинских учреждений.

«Если мы будем соблюдать требования по использованию средств индивидуальной защиты и социальную дистанцию, то даже с помощью неспецифических средств профилактики мы сможем очень сильно повлиять на эпидемический процесс, но пока у нас с вами это не очень получается», — добавил Онищенко.

Онищенко не в первый раз высказывается о вирусе. Например, в начале декабря он предупредил, что делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача при коронавирусе не нужно из-за угрозы облучения. По его словам, опытный врач может и без этой процедуры определить пневмонию, тогда как на медицинское облучение приходится около 15 процентов всех радиационных излучений.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в России снова обновило рекорд: COVID-19 выявили у 28 782 человек в 85 регионах. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве (7993), Санкт-Петербурге (3726), Московской области (1246).

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