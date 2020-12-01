Онищенко призвал россиян не увлекаться КТ при коронавирусе

Делать компьютерную томографию (КТ) без назначения врача при коронавирусе не нужно из-за угрозы облучения. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает РИА Новости во вторник, 1 декабря.

«Мы сейчас применительно к COVID-19 все хотим, чтобы нам всем сделали КТ. Не надо. КТ — когда врач скажет, тогда и надо делать», — призвал Онищенко.

Он подчеркнул, что опытный врач может и без этой процедуры определить пневмонию, тогда как на медицинское облучение приходится около 15 процентов всех радиационных излучений. «Поэтому не надо увлекаться этим», — заключил Онищенко.

Ранее профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский назвал единственный способ обнаружить поражение легких при бессимптомном течении коронавируса. Им оказалось именно КТ. Как отметил врач, поражение легких может проходить без симптомов у многих россиян, и можно только надеяться, что его степень будет небольшой.