Онищенко встал на защиту Басты после его большого концерта в пандемию

Винить в организации большого концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге надо не исполнителя, а тех, кто принимал решение о проведении мероприятия. Об этом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко сообщил «Комсомольской правде».

«Если бы исполнителю, как бы он этого ни желал, не дали возможность проводить концерт, его выступление не состоялось бы», — встал парламентарий на защиту рэпера.

Онищенко отметил, что в произошедшем виноваты в том числе зрители, которые поступили безответственно и знали, что в пандемию запрещено посещать такие события. «И, конечно, никакие оправдания типа "нельзя, но если очень хочется, то можно", здесь не работают», — подчеркнул он.

Депутат охарактеризовал прошедшие концерты как заранее спланированные убийства, совершенные руководством концертных залов и посетителями. Он предположил, что на мероприятии, скорее всего, были зараженные, и после контакта с ними люди вернулись домой и инфицировали своих родственников, для которых коронавирус может стать смертельным.

1 декабря Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец, где походил концерт Басты. В ведомстве отметили, что в здании присутствовало очень много людей, они были без масок и не соблюдали дистанцию.