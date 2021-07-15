Врач назвал необычные симптомы рака

Телеведущий и врач Сергей Агапкин перечислил несколько необычных симптомов рака, связанных с желудочно-кишечным трактом. О том, что может свидетельствовать о наличии онкологических заболеваний, он рассказал в программе «О самом главном». Выпуск опубликован на YouTube.

По словам Агапкина и доктора медицинских наук Дмитрия Бордина, одним из симптомов рака может быть изжога. Бордин объяснил, что она имеет «половое отличие»: у женщин изжога обычно носит «доброкачественный характер». В случае с мужчинами все иначе: у них симптомы изжоги менее выраженные, однако чаще выявляется воспалительный процесс, а также возникает предраковое изменение слизистой оболочки пищевода.

Другим необычным симптомом рака оказалась икота. Российский врач Татьяна Шаповаленко отметила, что нужно обследовать желудочно-кишечный тракт, если она возникает часто. Кроме того, если икота не прекращается больше двух дней, то необходимо обратиться к доктору.

Медик предупредила, что в таком случае симптом может свидетельствовать об онкологическом заболевании мозга, легких, желудка и пищевода. При этом Шаповалова подчеркнула, что при «опасной» икоте, как правило, присутствуют и другие более очевидные симптомы рака.

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