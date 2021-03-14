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Кардиолог назвал неожиданный симптом опасных заболеваний

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Кардиолог Сергей Иванов назвал неожиданный симптом опасных заболеваний в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает РИА Новости.

Врач призвал отслеживать появление отеков. «Они не всегда бывают связаны только с сердечно-сосудистой системой, это может быть и патология почек, и гормональные, и сосудистые осложнения», — предупредил специалист. По его словам, отек ног, который образуется к вечеру, может свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Иванов порекомендовал россиянам регулярно отслеживать уровень артериального давления и фиксировать показатели в личном дневнике.

Ранее ученые обнаружили признак, ведущий в будущем к инфаркту миокарда и инсульту. Им оказалось накопление кальция в брюшной аорте. Эксперты изучили 52 исследования в соответствующей области и выяснили, что пациенты с кальцификацией брюшной аорты в два-четыре раза чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Чем больше кальция обнаруживается, тем больше вероятность серьезных осложнений, заключили ученые.

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