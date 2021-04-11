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Врач назвала один из первых симптомов неизлечимой нервной болезни

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Первые признаки болезни Паркинсона начинаются задолго до тремора, иногда их можно заметить за 10 и даже за 20 лет до ярко выраженного заболевания. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52 Вера Пшеничникова.

Она назвала нарушение обоняния, сна и снижение работоспособности первыми сигналами неизлечимой нервной болезни. Проверять чувствительность своего обоняния можно дома, например, на кофе или знакомых духах. Эти симптомы могут длиться несколько лет, после чего человек начинает ощущать тяжесть в плечах. С такой жалобой он идет к неврологу, и его лечат от остеохондроза.

«Это постепенно прогрессирующий процесс, люди его не замечают. На самом деле это все стадии болезни Паркинсона, на которых лучше начинать лечение, потому что это продлевает качество жизни больных», — сказала врач.

Пшеничникова отметила, что заболевание вызвано не только генетикой, на ее развитие также влияют плохая экология, неправильное питание, ожирение и гипертония.

Первой стадией болезни Паркинсона считается тремор в одной руке. Позже он начинается и во второй руке, потом начинаются проблемы с движениями. На третьей стадии пациенту все тяжелее передвигаться, заметно снижаются когнитивные функции. При четвертой стадии больной нуждается в поддержке других людей, при пятой он прикован к кровати или инвалидному креслу.

Согласно данным Фонда Паркинсона, потеря обоняния (гипосмия) появляется у 90 процентов больных. В некоторых случаях люди замечали этот симптом за несколько лет до проявления заболевания, иногда даже за десять лет. Это может быть связано с начавшимися проблемами в кишечнике и обонятельной луковице в мозгу.

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