Доктор Мясников перечислил провоцирующие рак продукты

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил провоцирующие рак продукты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. В первую очередь речь идет о продуктах, которые вызывают ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови. Мясников отметил, что у людей с диабетом риск появления злокачественной опухоли повышается в восемь раз.

Специалист посоветовал не есть «ничего белого». «Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это все приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям», — подчеркнул он.

Ранее Мясников рассказал о характерном симптоме рака, на который следует обратить внимание во время еды. По его словам, дисфагия — ощущение, когда что-то мешает глотать — может свидетельствовать о раке пищевода. В этом случае симптом быстро прогрессирует и у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

