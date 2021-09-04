Доктор Мясников назвал самые эффективные витамины

Александр Мясников посоветовал есть фрукты для того, чтобы получать натуральные витамины

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал источник натуральных витаминов, которые окажут самый большой полезный эффект на организм. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мясникова, натуральные витамины намного полезнее, чем синтетические. Синтетические витамины принимаются организмом, однако «не оставляют там следа». Натуральные витамины, напротив, «попадают прямо в цель»

Так, доктор посоветовал больше употреблять фруктов и овощей, так как именно в них содержатся натуральные витамины, а не синтетические аналоги.

Ранее доктор Мясников перечислил провоцирующие рак продукты. Специалист посоветовал не есть «ничего белого». «Не надо есть белый сахар, белую соль, белый рис, белые макароны, белый хлеб. Это все приводит к повышению веса, к повышению сахара и к болезням, к онкологиям», — подчеркнул он.