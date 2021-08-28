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Доктор Мясников рассказал о пользе вина для борьбы с постковидным синдромом

Бокал красного вина может быть полезен при постковидном синдроме, заявил доктор Мясников
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Александр Мясников
Александр Мясников
Фото: @drmyasnikov.ru

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе небольших доз вина для борьбы с постковидным синдромом. Его слова передает URA.RU.

Как пояснил доктор, после острого периода коронавируса у человека остается постинфекционная астения — постоянная усталость — и сопутствующие проблемы. «В этом случае может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант», — рассказал он. При этом Мясников добавил, что рекомендовать такую меру непьющим людям нельзя.

Врач пояснил, что в небольших количествах вино можно употреблять через неделю после выздоровления. От употребления алкоголя в больших дозах Мясников посоветовал воздержаться. «Для кого-то это может пройти незаметно, а кому-то ухудшить ситуацию», — отметил он, подчеркнув, что алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания.

Ранее Александр Мясников объяснил причины высокой смертности от COVID-19 в России. Он отметил, что низкая смертность от COVID-19 наблюдается в странах с высоким процентом вакцинированного населения.

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