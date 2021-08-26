Доктор Мясников объяснил причины высокой смертности от COVID-19 в России

Врач Мясников: чем больше жителей страны сделали прививку от COVID-19, тем ниже смертность

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников в разговоре с журналистом Владимиром Соловьевым объяснил причины высокой смертности от COVID-19 в России. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Мясников отметил, что в Европе и США уже началась четвертая волна коронавируса. По мнению доктора, она показала, что чем больше жителей страны сделали прививку от COVID-19, тем ниже в ней смертность от инфекции.

В качестве примера врач сравнил Россию с Францией, государством, в котором прививку сделали почти 60 процентов жителей. По его словам, в обеих странах за день было зафиксировано примерно одинаковое количество заражений (около 19 тысяч случаев), однако уровень смертности в России оказался приблизительно в восемь раз выше. Мясников добавил, что низкая смертность от COVID-19 также наблюдается в таких странах с высоким процентов вакцинированного населения, как Израиль и Великобритания.

«При этом надо понимать, что это не потому, что мы плохо лечим», — уточнил специалист. Он объяснил, что за время пандемии не появилось никакого лекарство, которое могло бы бороться с вирусом. «На сам вирус действует только одно — только вакцина. И мы видим как среди плотно вакцинированных стран смертность снизилась на порядки, а у нас она осталась такой же», — заключил доктор.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил рекорд смертей от COVID-19, который был выявлен в России, несмотря на снижение заболеваемости. «Смертность от коронавируса всегда отстает на несколько недель от заболеваемости», — заявил он.

26 августа сообщалось, что количество погибших от коронавируса в России за сутки достигло 820 человек. В стране был зафиксирован новый антирекорд смертности с начала пандемии.