Доктор Мясников назвал пользу лишнего веса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, чем может быть полезен лишний вес. В эфире программы «О самом главном» доктор сообщил, что пожилым людям он может продлить жизнь. Выпуск опубликован на YouTube.

В начале программы Мясников назвал проблемы, к которым может приводить лишний вес, и призвал россиян больше двигаться, подниматься по лестнице и гулять пешком. «Если этого не делать, жир моментально вас задушит», — предупредил доктор и посоветовал зрителям заставлять себя заниматься физической активностью.

Врач также заявил, что молодым людям намного проще похудеть, чем пожилым. По словам Мясникова, начиная с определенного возраста организм перестает снижать вес, так как жировая часть является для него своеобразной защитой.

В то же время доктор рассказал, чем может быть полезна полнота. «Научные данные говорят, что пожилой человек старше 65 лет с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому надо чуть-чуть запаса», — подчеркнул доктор. Специалист объяснил, что в пожилом возрасте организм воспринимает потерю веса как болезнь.

Ранее Мясников рассказал, чем жир полезен для организма человека. Он заявил, что это не «инертный кусок сала», а «активный орган», вырабатывающий гормоны и десятки биологически активных веществ. Именно поэтому его отсутствие может нанести непоправимый вред, предупредил доктор.