Мясников назвал скульптуру на Болотной набережной «культурной кучей»

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал скульптуру швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4», установленную на Болотной набережной в Москве. О «шокирующей многих культурной куче» доктор порассуждал Telegram.

«Проблема в том, что вот эту самую субстанцию на букву "Г" [в скульптуре] видит большинство», — написал Мясников. Врач посчитал, что инсталляция должна находиться в музее, а не на набережной: в таком случае она останется доступна людям, которые называют себя ценителями современного искусства, но не будет раздражать людей, которые просто вышли погулять и видят в работе Фишера «то, что они видят».

«"В Европе ставят!" — не аргумент. В сегодняшней Европе много происходит того, что нам кардинально не подходит», — добавил доктор.

Он также подчеркнул, что не является противником современного искусства, однако считает, что в музее скульптура «целее будет». «Уверен, что в скором времени на ней начнут малевать радуги, матерные слова, а то и политические лозунги», — заключил специалист.

Скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина № 4» появилась на Болотной набережной в Москве ранее в августе. 12-метровая алюминиевая инсталляция простоит напротив дома культуры ГЭС-2 несколько месяцев. Скульптура вызвала неоднозначную реакцию у россиян: ее уже сравнили с кучей мусора, мороженым и «стопкой дерьма».